В Красногорске открыли обновленную Доску Почета уважаемым, заслуженным жителям

В городском округе Красногорск у Дома культуры «Луч» в Петрово-Дальнем к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне открыли обновленную Доску Почета уважаемым, заслуженным жителям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выражая глубокое уважение достижениям и добросовестному труду на благо родной земли, в администрации городского округа Красногорск коллегиально утвердили 30 кандидатур, чьи фотопортреты заняли достойное место на возрожденной спустя почти 8 лет Доске Почета. В числе лучших из лучших — наш многоуважаемый участник Великой Отечественной войны Василий Федорович Коренев, участники спецоперации, представители ветеранского движения, депутатского корпуса, духовенства, сфер образования, медицины, ЖКХ, культуры и спорта. Многие, и в этом заключается особая преданность профессии, отдали избранному делу более 25 лет.

«Возрожденные традиции будем обязательно проецировать на другие территории, подчеркивая значимость человека труда и наших Героев. Спасибо каждому, кто трудится на благо Красногорской земли, защищает нашу Отчизну и созидает во имя ее процветания. Поздравляю с этим свершением и с наступающим вас Днем Великой Победы!», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.