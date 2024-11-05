В Красногорске открылась общественная баня

В банном комплексе «Пегас» понедельник — социальный день. Для льготных категорий граждан услуги предоставляются бесплатно. Детям скидка 50% предоставляется в будние и выходные дни.

Одновременно работает мужская и женская парная.

Баня в России имеет древние корни и занимает особое место в культуре народа. Банный комплекс — это не просто место для оздоровления и отдыха, это целый ритуал, который имеет свои традиции и особенности. Такой социальный аспект привлекает многих людей, делая банные комплексы популярными местами для проведения времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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