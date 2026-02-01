В Красногорске открылась новая школа

В городском округе Красногорск произошло долгожданное событие — открытие новой школы на 550 мест, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В церемонии приняли участие глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков, дети, которые в 2023 году участвовали в закладке капсулы времени, ученики, родители и учителя.

Это большое и современное здание, которое стало корпусом школы № 18. В школе есть учебные классы, лаборатории, кабинеты домоводства и труда, актовый и два спортивных зала, библиотечно-информационный центр с читальным залом, зоной IT и демонстрационным пространством.

Кроме того, в школе предусмотрены кабинеты медработников, логопеда-дефектолога, психолога и социального педагога. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки и пространства для досуга.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков поздравил жителей «Изумрудных холмов» с этим важным событием. Он пожелал школе наполнить свои стены светом первых открытий и звонким смехом, а каждому учебному дню стать шагом к мечте. Поддержка мудрых наставников, по словам главы, поможет ученикам раскрыть свой уникальный талант.

«В добрый путь и новых побед», — сказал Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

