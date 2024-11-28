В Красногорске откроется первый патриотический каток

В рабочем поселке Нахабино в городском округе Красногорск завершается обустройство открытого катка с искусственным покрытием. Он станет первым патриотическим катком в Нахабине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению главы городского округа Дмитрия Волкова каток оборудуют на площади Инженерных Бригад. Вход на каток будет свободным ежедневно с 10:00 до 22:00. Также на территории катка откроют пункт проката коньков. Одновременно на ледовых дорожках площадью более 1000 квадратных метров смогут кататься около 100 человек.

Одной из особенностей катка станет патриотическое оформление, которое установят в связи с юбилеем Победы.

Каток станет местом, где жители и гости Нахабина смогут насладиться катанием на коньках в комфортных условиях. Это будет способствовать развитию активного отдыха и укреплению здоровья населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.