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В Красногорске откроется четвертый по счету «Фермерский островок» в Подмосковье

10 октября в городском округе Красногорск откроется «Фермерский островок» — торговая точка, где можно будет приобрести продукцию местных фермеров и производителей. Это уже четвёртая подобная точка в регионе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Проект организован при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и корпорации «МСП». Его цель — создать дополнительные каналы сбыта для товаров регионального производства и фермерской продукции.

Весь ассортимент товаров, представленных на «Фермерском островке», имеет необходимые ветеринарно-санитарные документы и сертификацию качества. Оператором новой точки выступает предприниматель из Краснознаменска, который производит полуфабрикаты из фермерского сырья на заказ.

Корпорация «МСП» помогает операторам «Фермерских островков» подобрать места с наибольшим трафиком, предоставляет финансирование для организации торговой точки и оказывает консультационную поддержку. Подать заявку на поставку продукции можно через сервис «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.

Таким образом, «Фермерские островки» помогают местным производителям и фермерам найти новых покупателей и расширить рынок сбыта. Это способствует развитию сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.