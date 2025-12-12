В Красногорске оборудуют восемь купелей для крещенских купаний 18–19 января

В ночь с 18 на 19 января в Красногорске откроют восемь купелей для традиционных крещенских купаний. Для верующих подготовят теплые раздевалки, горячий чай, а также обеспечат дежурство медиков и спасателей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Красногорске в ночь с 18 на 19 января пройдут традиционные крещенские купания. Для этого в округе оборудуют восемь купелей на различных территориях.

Места для купаний организуют на территории храма святой Елисаветы в микрорайоне Опалиха, храма Великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское, церкви Илии Пророка в селе Ильинское, на Никольском роднике на улице Заречной в поселке Нахабино, у храма Архангела Михаила в поселке Путилково, возле сбора святителя Николая в микрорайоне Павшинская пойма, на набережной реки Синички и на территории «Москоу Кантри Клаб» — филиала ГУ дипломатического корпуса при МИД России (закрытая территория).

Во всех местах для участников подготовят теплые раздевалки и горячий чай. Безопасность обеспечат дежурные медики и спасатели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.