В Красногорске обновят 17 детских площадок

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел штаб по благоустройству. На мероприятии подробно обсуждался ход реализации планов на 2025 год в этой области, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам Волкова, продолжится большая программа обновления общественных пространств, включая второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, благоустройство Яблоневого сквера, Красногорского городского парка, площади Оптиков, озера «Торфяное» и сквера Инженерных бригад в Нахабино.

«В этом году планируем модернизировать 17 детских площадок в Красногорске, Нахабино, Путилково, Тимошкино, Дмитровском, заменить асфальтовое покрытие в 18 дворах и обустроить более двадцати «Народных троп». Отдельные поручения на основе полученной обратной связи касаются создания парковок и пешеходных дорожек. Важно, чтобы за каждым объектом, независимо от его масштаба и назначения, была своя жизненная предыстория, основанная на пожеланиях жителей, приоритетности и целеполагании», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.