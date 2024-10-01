В Красногорске объявлен конкурс на благоустройство набережной в Павшинской пойме

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству участка набережной в Павшинской пойме в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Работы по благоустройству объекта: Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) (благоустройство возле школы)».

«В ходе выполнения работ в 2024 году планируется озеленение, электроосвещение, установить малые архитектурные формы, лестницу, покрытия и т.д.», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Красногорск.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.