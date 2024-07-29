В Красногорске наказаны четверо нарушителей за сброс строительного мусора

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административных правонарушениях, совершенных в городском округе Красногорск. Факты незаконного обращения с отходами были выявлены сотрудниками УМВД России по городскому округу, протоколы переданы в министерство для назначения административного наказания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Четверо граждан были задержаны в поселках Ильинское-Усово и Истра, а также в селе Петрово-Дальнее, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Каждый из них пытался сбросить на открытый грунт строительные отходы и обломки мебели. Все нарушители привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 40 тысяч рублей».

Ранее сообщалось, что Красногорский городской суд отказал в удовлетворении жалобы строительной компании «Асстрой» на действия Минэкологии Подмосковья, которое наложило на компанию штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное перемещение строительных отходов по автодороге «Балтия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.