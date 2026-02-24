В Красногорске наградили победителей фестиваля «Истоки»

сегодня в 21:46

Торжественная церемония награждения участников фестиваля народного творчества «Истоки» прошла 23 февраля во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Гран-при получили три хоровых коллектива округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Истоки», приуроченный к празднованию Широкой Масленицы, объединил лучшие творческие коллективы Красногорска. Зрителям представили народные песни и музыкальные номера, отражающие многовековые традиции. Выступления прошли при полном зале и создали атмосферу настоящего народного праздника.

Высшую награду фестиваля — гран-при в номинации «Хоры. Взрослая возрастная категория» за номер «Масленица» — получили сразу три коллектива: народный коллектив «Хор русской песни „Красногорье“» и народный коллектив «Ансамбль народной музыки „Забава“» из КЦ «Красногорье», а также хор русской песни «Опалиха» из ДК «Опалиха».

Жюри отметило высокий уровень подготовки участников, бережное отношение к традициям и эмоциональную выразительность исполнения. Организаторы поблагодарили коллективы за вклад в сохранение народной культуры и подчеркнули, что фестиваль способствует укреплению связи поколений и популяризации фольклорного искусства в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.