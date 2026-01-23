В Красногорске начали строительство центра благополучия животных «Лохматый ангел»

В Красногорске реализуют проект центра благополучия животных «Лохматый ангел», который объединит приют, ветеринарную клинику и образовательные программы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Красногорске стартовал проект по созданию центра благополучия животных «Лохматый ангел». Инициатором выступила региональная общественная организация «Экология человека».

Центр будет не только приютом, но и комплексной площадкой для решения вопросов бездомности животных. Особое внимание уделят просветительской деятельности и массовой стерилизации по высоким ветеринарным стандартам.

Территория центра будет разделена на приютскую зону с вольерами, площадками для выгула и пространством для волонтеров, а также профессионально-общественную зону с ветеринарной клиникой и административными помещениями. Уже получено разрешение на строительство двухэтажного административно-ветеринарного блока, где будут проводить операции и реабилитацию животных. Общий объем инвестиций в проект составляет около 4 миллионов рублей.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что новый центр станет важным шагом в развитии системы защиты животных региона, сочетая практическую помощь с системным подходом к решению проблемы бездомности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.