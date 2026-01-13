В Красногорске более 500 школьников прошли новогодние квесты о героях битвы за Москву

В Красногорском филиале Музея Победы прошла серия новогодних квестов «Защитники Москвы», посвященных героям Московской битвы, в которых приняли участие более 500 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году квесты были посвящены героям Московской битвы и первой победе в Великой Отечественной войне. Участники погружались в атмосферу военного времени, выполняли задания по защите столицы, попадали в реконструированный блиндаж, раскрывали планы вражеской разведки и участвовали в финальном танковом бою.

Сценарий квеста был основан на реальных исторических событиях, что сделало игру познавательной и увлекательной для школьников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.