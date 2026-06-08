В Красногорске более 5 тыс человек посетили пляжи за выходные

Более 5 тысяч жителей и гостей посетили пляжи Красногорска в первые выходные июня. Самой популярной стала зона отдыха на набережной реки Синички, где побывали свыше 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Красногорск этим летом официально разрешено купание на четырех пляжах. Это зоны отдыха на реках Баньке и Синичке в административном центре, а также открытые в этом году пляжи в Живописной бухте на Москве-реке и на реке Синичке в селе Ангелово. Все площадки оборудованы кабинками для переодевания, туалетами и душевыми. В течение купального сезона безопасность обеспечивают спасатели. Дежурство также организовано в местах отдыха у воды в военном городке Павшино и селе Петрово-Дальнее.

После благоустройства набережная реки Синички стала одной из самых востребованных зон отдыха округа. В выходные ее выбрали около 60% отдыхающих — более 3 тысяч человек.

На втором месте по посещаемости оказалась Живописная бухта, где побывали порядка 600 человек. Третью позицию занял пляж на реке Баньке — около 500 отдыхающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.