В Красногорске более 20 участников СВО и их семьи получили юридические консультации

В Красногорске 31 января прошла акция «ПравомобильКСВО», в ходе которой свыше 20 участников специальной военной операции и их родственников получили бесплатные юридические консультации по различным вопросам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «ПравомобильКСВО» состоялась 31 января в Центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на улице Кирова, 1. За юридической помощью обратились не только жители Красногорска, но и родственники бойцов из Королева, а также участник СВО, находящийся в Курской области. Для него консультация была проведена по телефону.

Комплексную правовую приемную организовали представители городской прокуратуры, инспекции Федеральной налоговой службы, управления Федеральной службы судебных приставов, отделения Фонда пенсионного и социального страхования, уполномоченного по правам человека, а также нотариусы и адвокаты.

В ходе акции участники получили бесплатные консультации по мерам поддержки, выплатам за ранение, прохождению ВВК, лечению, реабилитации, предоставлению отпуска, оформлению документов, жилищным и другим вопросам. Мероприятие провел «Комитет семей воинов Отечества».

Руководитель штаба «Комитета семей воинов Отечества» по Красногорску Люция Ронда отметила, что проект «Правомобиль» действует по всей стране, а подробная информация доступна в Телеграм-каналах и сообществе организации во «ВКонтакте».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.