В Красногорске 8 апреля пройдет ярмарка фермеров Подмосковья

Ярмарка фермерской продукции пройдет 8 апреля с 10:00 до 15:00 в доме правительства Московской области в Красногорске в рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница». Гости смогут продегустировать и приобрести товары производителей Подмосковья и других регионов России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На площадке представят ароматную выпечку, натуральный шоколад, растительные масла холодного отжима и адыгейские сыры — от копченых до мягких и твердых сортов. Также посетители смогут попробовать натуральные сладости с подмосковной эко-фермы, включая халву и мармелад.

Проект направлен на поддержку начинающих фермеров и расширение каналов сбыта. В нем регулярно участвуют более 75 хозяйств, а мероприятия проходят более чем на 30 площадках Москвы и Московской области.

Ярмарка развернется по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, минус третий этаж здания. Сотрудники смогут познакомиться с локальными брендами, приобрести продукцию и узнать о ее производстве. Участие для фермеров и принимающих площадок бесплатное. Подробная информация и возможность задать вопросы доступны на платформе «Свое Родное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.