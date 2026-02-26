В Красногорске 25 февраля прошла акция против мошенников

Профилактическая акция «Осторожно — мошенники!» прошла 25 февраля в Красногорске. Участковые уполномоченные полиции провели беседы с жителями о схемах дистанционного обмана и правилах кибербезопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Красногорск усилили работу по профилактике дистанционного мошенничества. В разных районах города участковые уполномоченные лично пообщались с жителями и рассказали о наиболее распространенных схемах обмана.

Полицейские разъяснили, как действуют злоумышленники: звонят от имени банков и сообщают о «подозрительных операциях», рассылают уведомления о «выигрышах» и «компенсациях» с требованием предоплаты, создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы. Также они предупредили о схемах с якобы взломанными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах и о предложениях «быстрого заработка» на инвестиционных платформах.

Отдельное внимание сотрудники полиции уделили правилам безопасного поведения в интернете. Жителям напомнили о недопустимости передачи посторонним личных данных, реквизитов банковских карт и кодов из СМС, а также о необходимости критически относиться к неожиданным звонкам, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госоргана.

Кроме того, участковые объяснили, как безопасно совершать онлайн-покупки и продажи: проверять надежность продавцов, пользоваться проверенными платформами и не переводить предоплату незнакомым лицам. Всем участникам акции вручили памятки с основными правилами кибербезопасности и алгоритмом действий при попытке мошенничества, а также контактами для оперативного обращения в полицию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.