В Красногорске 23 августа пройдет форум региональных брендов «100% креатив»

23 августа в Красногорске состоится Московский областной форум «100% креатив». Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Мособлдумой и центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Форум «100% креатив» станет продолжением серии форумов «100% Подмосковье», где предприниматели региона традиционно представляют свою продукцию, а посетители — знакомятся с разнообразными качественными товарами, произведенными в Московской области. Кроме того, бизнес получает возможность не только повысить узнаваемость своих брендов, но и обменяться опытом с коллегами, найти потенциальных бизнес-партнеров и познакомиться с мерами поддержки региона. Уверены, форум станет отличной площадкой для вдохновения и новых бизнес-идей. Приглашаем предпринимателей и жителей Подмосковья посетить мероприятие», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках форума состоится деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы, концертная программа. В мероприятии примут участие предприниматели Подмосковья, представители органов государственной власти и жители Московской области. Подробнее о форуме можно узнать на сайте.

«Форум «100% креатив» — уникальная платформа, где спикерами выступят эксперты из различных областей — от искусства и дизайна до технологий и бизнеса. В Московской области креативные индустрии активно развиваются и вносят свой вклад в экономику региона. Участие в форуме даст возможность узнать о новых трендах и подходах, которые формируют будущее креативных индустрий не только в Подмосковье, но и в России. Мы в свою очередь ведем работу над проектом регионального закона «О развитии креативных индустрий», в котором планируем предусмотреть, в том числе меры поддержки для предпринимательского сообщества. Приглашаем жителей, молодежь и предпринимателей активно участвовать в событии», — отметила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Форум пройдет на Живописной набережной, начало в 10:00. Участие бесплатное, необходимо будет пройти регистрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.