В Красногорске 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил одиннадцать выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по химии, истории и литературе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сто баллов по химии получили Дарья Яриго из Ильинской школы, Таисия Мовиляну из лицея №1 Нахабино, а также Вероника Русакова и Диана Хасянова из школы №15. Максимальный результат по истории показала Диана Азизова из Петрово-Дальневской школы.

Высший балл по литературе набрали Анастасия Подгорная из 4-го лицея, Надежда Жуковская из Ильинской школы, Анна Афанасьева из Опалиховской гимназии, Мелания Брагина из школы «Светлые горы», Анастасия Лаврова из школы №16 и Арина Царькова из школы №18.

Глава округа отметил, что за каждым результатом стоит большой совместный труд учеников, их родителей и педагогов.

«Пусть этот успех вдохновляет на новые свершения и станет началом большого пути, где покоряются вершины, а ваша энергия всегда ведет к победам», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.