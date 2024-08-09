В Краснодарском крае накрыли ячейку сектантов религиозного движения «Фалуньгун»*

Уголовное дело в отношении сектантов было возбуждено еще 26 июля.

Обыски прошли по 19 адресам у членов и руководителей движения — в Краснодаре, Новороссийске, Темрюке и других городах. У сектантов были обнаружены и изъяты экземпляры запрещенной литературы, в том числе книги «Фалунь Дафа» и «Фалунь Гун».

17 июля 2020 года Генпрокуратура признала нежелательными 7 организаций, связанных с «Фалуньгун»*. Секта образовалась в 90-е годы в Китае. Ее основатель Ли Хунчжи, которого называют Мастером, начинал с китайской гимнастики цигун, но потом организация превратилась в радикальную секту.

*признана в РФ нежелательной организацией.