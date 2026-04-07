В Краснодаре выпал снег после жарких дней

В Краснодаре 7 апреля испортилась погода. На смену теплу пришел снег, сообщает Telegram-канал « Краснодар | Телетайп ».

Местные жители удивились из-за такой погоды. Многие начали записывать видео. На кадрах видно, что снег шел большими хлопьями.

При этом, как уточняет «Осторожно, новости», на днях в Краснодаре было тепло. Температура воздуха достигала +20°C.

В городе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

