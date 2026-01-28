В Красноармейске спортсмены-любители расчистили хоккейную площадку от снега

Спортсмены-любители из клуба «Здоровье» и коммунальные службы помогли очистить хоккейную коробку на улице Дачной в Красноармейске от снега после сильного снегопада.

В Красноармейске на улице Дачной хоккейную коробку засыпало снегом почти на 70 сантиметров. Для расчистки площадки к спортивной школе присоединились не только коммунальные службы, но и участники клуба «Здоровье».

Основную часть работы выполнил трактор, а координировал процесс активист спортивного движения Олег Фетисов. Он также лично участвовал в уборке снега.

Олег Фетисов отметил, что на этой площадке регулярно проходят игры по зимнему футболу. В ближайшие выходные планировалась очередная встреча, поэтому он решил помочь подготовить коробку. По его словам, к уборке готовы присоединиться и другие энтузиасты.

Клуб «Здоровье» существует в городе более 30 лет и объединяет около 25 человек старше 12 лет. Его участники ведут активный образ жизни и регулярно помогают поддерживать порядок на городских спортивных объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.