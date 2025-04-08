В Красноармейске провели акцию «Тотальный диктант»

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта в округе Пушкинский прошла на нескольких площадках. Одна из них организована в Центральной библиотеке Красноармейска, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Акция проходит для того, чтобы жители имели возможность проверить знания русского языка, свою грамотность. Либо получить 5 и удостовериться в своих знаниях, либо узнать для себя новое, вспомнить правила русского языка», — сказала библиотекарь Центральной библиотеки Красноармейска Ольга Лагодина.

Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. В этом году автором текста для «Тотального диктанта» выступила Марина Москвина, писатель, финалист премии «Ясная Поляна», обладательница Международного Почетного диплома Андресена. Она написала четыре части текста под названием «В поисках чудесного». В нашей часовой зоне писали его третью часть. А школьники 1–8-х классов могли принять участие в акции «Недиктант.Дети». Их ждало 20 заданий разной сложности по русскому языку.

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