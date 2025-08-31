В Красноармейске провели акцию «Собери ребенка в школу!»

Пять рюкзаков с необходимыми для учебы принадлежностями передал детям депутат Совета депутатов округа Пушкинский Дмитрий Кульков. В рамках акции «Собери ребенка в школу» в муниципалитете помогают ребятам подготовиться к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Благодаря инициативе дети из семей участников СВО и те, кто переехал из Донецка, получили необходимые учебные материалы: рюкзаки, тетради, ручки и другие канцелярские принадлежности.

«Для нас и для меня, в частности, это очень важно. Мы проводим большое количество встреч, вручаем нужные аксессуары семьям участников специальной военной операции и мне приятно видеть радостные глаза детей», — поделился Кульков.

Акция «Собери ребенка в школу» помогает снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Мы приехали из Донецка в 2022 году по эвакуации. Я тогда была беременная, приехала с дочечкой, сейчас уже третьего родила, мальчика. Мне очень приятно, что нам помогают, спасибо большое», — рассказала жительница Красноармейска Виктория Захаркина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.