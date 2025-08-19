В Красноармейске прошло мероприятие «Зарница» для долголетов со всей области

Зарница «Красноармейские Зори» собрала порядка 100 долголетов, волонтеров и гостей со всей области в рамках активного досуга. Парковая зона Красноармейска стала площадкой для дружеских соревнований, творчества и праздничного настроения.Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Мероприятие объединило семь команд, каждая из которых стремилась занять лидирующее место и продемонстрировать свои таланты. Интерактивные конкурсы и испытания позволяли участникам проявить смекалку, физическую подготовку и мастерство в разных форматах.

Участники принимали участие в разнообразных активностях: плели венки, преодолевали сложный лабиринт с препятствиями, проверяли знания в различных областях, участвовали в школе выживания, а также демонстрировали ловкость и меткость в спортивных заданиях. В финале — песни и танцы.

«Это был незабываемый день, полный приключений и новых впечатлений.» — отметил Краснокутский Валерий Николаевич из Пушкино.

По окончании мероприятия все участники получили яркие эмоции, тепло общения и заряд позитива, а туристический обед позволил поделиться впечатлениями и яркими историями дня.

Приглашаем в отделение «Активного долголетия» г. Красноармейск, ул. Свердлова, 17. Справки и запись по телефону: 8(496)538-24-36.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.