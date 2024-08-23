В Красноармейске прошла традиционная «выездная Администрация»

В Красноармейске прошла встречу с жителями в формате «выездная Администрация». Курирующие заместители и активисты «Единой России» ответили на волнующие население вопросы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Посетителей интересовали жилищные вопросы, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство пешеходной зоны, ликвидация сквозного проезда по дворовой территории. Также обращали внимание на замечания в сфере ЖКХ. Всего на встречу пришли 93 человека.

Такие форматы повышают эффективность взаимодействия с жителями.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев задал вектор использования такого формата. Сами жители высоко оценивают эффективность подобных встреч и взаимодействия. Каждый, кто обратился, получает обратную связь в режиме реального времени и в присутствии ответственных лиц. Очень важно, что здесь проблема граждан становится задачей номер один для Администрации, и ее решение прорабатывается на месте», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Андрей Морозов.

«Наш вопрос быстро решился. Очень удобный вариант общения с руководством нашего города. Все объяснили, показали, познакомили с компетентными специалистами Администрации, которые все по полочкам разложили. Мы очень благодарны вам», — рассказала жительница Красноармейска Валентина Вязова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.