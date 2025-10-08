В Красноармейске после благоустройства открылся лесопарк «Банный лес»

Под девизом «Новый парк — новые традиции» для жителей и гостей города Красноармейска открылся обновленный лесопарк «Банный лес». Торжественная программа в день открытия объединила спорт, творчество и семейный отдых, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В жизни городского круга Пушкинский, в жизни города Красноармейска — значимые события. Данный проект реализован по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Сегодня я от лица жителей хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за реализацию больших и значимых проектов на территории нашего городского округа», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Проект реализовали по государственной программе Московской области «Формирование современной и комфортной городской среды». Общественное пространство на сегодняшний день — это огромное количество пешеходных маршрутов, это малые архитектурные формы, это три детские площадки, площадка для выгула собак, скейтпарк, 550 опор фонарного освещения — все это создает хорошую атмосферу для того, чтобы жители всех возрастов могли найти для себя в лесопарке идеальное место, исходя из того, какие цели каждый преследует.

«Очень рады, все хорошо устроили, — делится эмоциями жительница Красноармейска Валентина, — и детям хорошо, и взрослым хорошо. Все заняты делом».

Забег «Первый шаг в Банном лесу» собрал порядка 100 участников. Для многих этот старт стал символичным — как первый шаг навстречу новым городским традициям. С самого утра в парке работали тематические площадки, мастер-классы для детей и взрослых, анимационные зоны спортивной активности и, конечно, скейтпарк, открытия которого ждали любители активного образа жизни.

«Просто восхитительно, что у нас есть такое место теперь в нашем городе. Оно находится посередине: и от полигона, и от фабрики всем близко ехать», — рассказывает житель Красноармейска Даниил.

Настоящее веселье развернулась на площадке циркового шоу. Жители с восторгом наблюдали за яркими номерами. Танцоры продемонстрировали свою технику, пластику и драйв во время хип-хоп баттла. Под открытым небом работала выставка Детской школы искусств. Художники вышли на праздничный пленэр. Вкусным подарком для жителей от главы округа Максима Красноцветов стало мороженое, его раздавали всем желающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.