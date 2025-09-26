В Красноармейске открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Красноармейск, ул. Комсомольская, 4к1. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, передает пресс-служба банка.

Появились игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Мы рады представить обновленный офис Сбера, в котором постарались создать максимально комфортную и доступную среду для всех наших клиентов. Наша ключевая цель — это комфорт, поэтому мы продумали каждую деталь: от открытой планировки до зоны для детей. Мы заботимся о том, чтобы визит в банк был не только продуктивным, но и приятным», — сказал заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Мы с жителями города благодарны за открытие нового светлого офиса, находиться в нем — огромное удовольствие. Сотрудники открыты и готовы прийти на помощь в решении любого вопроса», — уточнила житель города Красноармейск Маргарита Степановна.