В Красковском КЦ Люберец пройдет День открытых дверей

С 12:00 до 15:00 для гостей праздника пройдут мастер-классы по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному и изобразительному искусству. У всех пришедших будет возможность посетить открытые уроки клубных формирований, задать интересующие вопросы, получить консультацию по записи в кружки и секции в новом сезоне.

Также в этот день пройдет акция «Наш любимый культурный центр», в рамках которой можно будет оставить арт-пожелание на мольберте.

В концертной программе творческие формирования представят свои карточки, образцовый хореографический коллектив «Волшебная страна» и вокальный ансамбль «Нотка» представят тематический флэшмоб.

Кроме того, всех гостей мероприятия будет ждать интерактивный квест «ДК — место культуры». Вместе с литературными героями произведений А. П. Чехова жители узнают историю культурного центра, выполнят творческие задания.

День открытых дверей пройдет в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Начало праздника в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.