В Котельниковской школе прошел семинар по воспитательной работе

18 декабря на базе МБОУ Котельниковская СОШ № 2 Центр социально-педагогического сопровождения КУРО провел выездной семинар «Организация воспитательной и профилактической работы: ориентиры и возможности».

Семинар организован и проведен для управленческих команд образовательных организаций городского округа Котельники с целью повышения профессиональных компетенций представителей школьных служб социально-педагогического сопровождения по воспитательной работе в сфере профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях Подмосковья.

В работе семинара приняли участие эксперты Корпоративного университета: Лидия Акимова, начальник Центра социально-педагогического сопровождения, Ирина Салыгина, проректор КУРО, Людмила Першина, доцент кафедры психологии и педагогики КУРО, и Михаил Нечаев, профессор кафедры психологии и педагогики КУРО.

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