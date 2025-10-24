В Котельниках завершилось благоустройство сквера между зданиями детсада «Детство»

В Котельниках в микрорайоне Белая Дача, дом 24А, работы выполнены на площади более 3 тысяч квадратных метров. В рамках проекта полностью заменены пешеходные дорожки, бордюрный камень и малые архитектурные формы. При этом существующие зеленые насаждения были максимально сохранены, а ландшафт обновили новыми декоративными кустарниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для безопасности и комфорта жителей территория оборудована камерами системы «Безопасный регион». Также в сквере ограничены сервисы кикшеринга, чтобы здесь можно было спокойно гулять и отдыхать. По просьбе местных жителей в ближайшее время на входе в пешеходную зону установят полусферы, чтобы не допускать заезд автомобилей.

Дополнительно в рамках благоустройства общественной территории была перекрыта стихийная тропа, проходившая под окнами жилого дома, поскольку она представляла опасность для пешеходов, нарушала покой жителей этого дома и наносила ущерб газону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.