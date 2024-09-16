В Котельниках завершили работы по комплексному благоустройству дворов

По адресу улица Кузьминская, дом № 15 проведена замена асфальтобетонного покрытия на проездах, парковках и тротуарах и обустройство занижений для маломобильных групп населения, что обеспечит удобство и доступность для всех жителей.

На соседнем адресе, улица Кузьминская д. 11-13, недавно установили десятую детскую площадку по губернаторской программе.

Площадка получилась современной, комфортной и, главное, что безопасной. В её состав входят карусели, качели, разнообразные горки и игровой комплекс, который также включает спортивный городок для занятий физической активностью. Эти нововведения способствуют созданию более активной и дружелюбной городской среды, где жители могут проводить время с удовольствием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.