В Котельниках стартовала акция «Сдай старые шины на Мегабак»

В Котельниках началась акция «Сдай старые шины на Мегабак», предложившая жителям округа уникальную возможность преобразовать изношенные покрышки в полезные материалы. Переработанная резина используется для создания травмобезопасных оснований для детских и спортивных площадок, а корд отправляется в металлургию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это инновационное экологическое решение поддерживает проект «Мегабак», который реализуется в рамках национального проекта «Экология» под руководством Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева с 2019 года. Главная цель акции — освободить придомовые контейнерные площадки от крупногабаритных отходов и вернуть ресурсы во вторичный оборот.

Жители Котельников могут сдать старые покрышки по адресу: Котельники, Коммерческий проезд, д. 1. Пункт работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (498) 742-20-56.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.