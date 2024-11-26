В Котельниках стартовала акция по сбору подарков для детей из Курской области

В городском округе Котельники с 25 ноября по 8 декабря будет проходить акция «Добрый Новый год», в рамках которой все желающие смогу принести сладкий подарок и игрушки для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принять участие можно в пунктах, которые расположены по адресам:

ДК «Белая Дача» (микрорайон Белая Дача, дом № 3) с 10:00 до 20:00;

ДК «Силикат» (микрорайон Силикат, дом № 32) с 10:00 до 20:00.

Принести можно: сладкие подарки, игрушки, консервы, лапшу, каши быстрого приготовления, кофе, чай, сладости, питьевую воду, бинты, медикаменты, газовые горелки, спальные мешки, маскировочные сети и средства личной гигиены.

Вся собранная гуманитарная помощь будет передана в Региональный распределительный центр для дальнейшей централизованной доставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.