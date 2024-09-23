В Котельниках провели совещание с заместителями руководителей ТЦ

В минувшую пятницу под руководством заместителя главы городского округа Котельники Сергея Полевщикова проведено совещание с заместителями руководителей торговых центров (комплексов), курирующих вопросы безопасности по теме «Обеспечение безопасности торговых объектов», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе совещания особое внимание было обращено на своевременную актуализацию руководящих документов по вопросам безопасности, на порядок действия персонала и сотрудников ЧОП при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организации тренировок на подведомственном объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций с отработкой различных сценариев.

По итогам совещания заместителям руководителей торговых центров оказана методическая помощь по вышеуказанным вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.