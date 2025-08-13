В Котельниках провели рейд по выявлению нарушений правил продажи алкоголя

Совместный рейд представителей администрации городского округа Котельники и правоохранительных органов выявил нарушение законодательства о запрете продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мониторинга, проведенного отделом потребительского рынка и услуг администрации, отделом по взаимодействию с правоохранительными органами совместно с Котельниковским отделом полиции МУ МВД России «Люберецкое» было проверено соблюдение запрета на торговлю алкоголем вблизи медицинских учреждений.

В результате проверки выявлено нарушение в магазине «Разливной терминал» по адресу: Котельники, ул. Строителей, дом № 1, который находится вблизи медицинского центра «Дуо Клиник» (ООО «Дуо Клиник»).

По факту нарушения алкогольная продукция изъята сотрудниками полиции, направлено заявление для дальнейшего составления протокола по ст. 14.2 КоАП РФ.

Мониторинг торговых объектов будет продолжен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.