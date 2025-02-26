В Котельниках провели акцию «Наследники поколения победителей»

В городском округе Котельники дали старт мероприятиям, посвященным Году защитника Отечества, и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное открытие состоялось в ДК «Белая Дача», где прошла патриотическая акция «Наследники поколения победителей». Участие в мероприятии принял глава городского округа Котельники Михаил Соболев, депутат Госдумы Российской Федерации Роман Терюшков, члены семей участников специальной военной операции, ветераны и жители нашего округа.

В этот день молодежный музыкально-драматический театр «Крылья» представил зрителям спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Н. Квижинадзе «Ландыш и Ромашка».

Также в фойе Дома культуры были организованы тематические фотозоны с возможностью моментальной печати фотографий, которые все желающие смогли забрать с собой после окончания акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.