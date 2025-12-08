сегодня в 16:23

В Котельниках прошло совещание по адаптации детей с неродным русским языком

5 декабря городской округ Котельники стал площадкой для III Всероссийского совещания по вопросам адаптации и социализации несовершеннолетних с неродным русским языком в образовательной среде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие более 130 специалистов из 65 регионов страны. В рамках совещания глава муниципалитета Михаил Соболев поделился опытом работы города.

С 1 апреля 2025 года действует федеральный закон, вносящий принципиальные изменения в процедуру приема несовершеннолетних иностранных граждан в российские школы. Главным нововведением стало обязательное подтверждение уровня владения русским языком при поступлении в школу с помощью тестирования.

В работе совещания участвовали представители Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, МВД России, ФАДН России, региональных органов управления образованием, а также руководители образовательных организаций и институтов развития образования. В ходе дискуссий участники обсудили последние изменения в законодательстве, обменялись региональным опытом и проанализировали конкретные практические решения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.