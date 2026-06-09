В Котельниках прошла встреча с жителями
Заместитель главы городского округа Котельники Иван Жарков, депутаты, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и активные жители обсудили концепцию благоустройства малой общественной территории, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Главная задача встречи — узнать у жителей, что они хотели бы здесь видеть.
Особенность данной территории заключается в том, что она находится в зоне многоквартирной жилой застройки и является транзитным пешеходным маршрутом к ключевым объектам (станции метро, торговому центру и др.). Концепция будущего благоустройства предполагает зону детской игровой площадки, зону отдыха для игры в настольный теннис, связанные главными пешеходными маршрутами, а также локальные зоны тихого отдыха.
Малая общественная территория на 3-м Покровском проезде участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2027 год в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Если сквер победит в голосовании, следующим этапом станет разработка проекта с учетом пожеланий жителей.
Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Отдать свой голос можно до 12 июня.
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