сегодня в 16:27

В Котельниках прошла встреча с жителями

Главная задача встречи — узнать у жителей, что они хотели бы здесь видеть.

Особенность данной территории заключается в том, что она находится в зоне многоквартирной жилой застройки и является транзитным пешеходным маршрутом к ключевым объектам (станции метро, торговому центру и др.). Концепция будущего благоустройства предполагает зону детской игровой площадки, зону отдыха для игры в настольный теннис, связанные главными пешеходными маршрутами, а также локальные зоны тихого отдыха.

Малая общественная территория на 3-м Покровском проезде участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2027 год в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Если сквер победит в голосовании, следующим этапом станет разработка проекта с учетом пожеланий жителей.

Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Отдать свой голос можно до 12 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.