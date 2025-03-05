сегодня в 13:33

В Котельниках прошла встреча с сотрудницами учреждений социальной сферы

В преддверии международного женского дня глава городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с сотрудницами учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это женщины, которые трудятся в таких важнейших отраслях, как здравоохранение, образование, культура и спорт. Они ежедневно вносят огромный вклад в развитие Котельников и блестяще справляются со своими профессиональными обязанностями.

Встреча прошла в уютной и дружеской атмосфере. За чашкой чая участники поговорили о текущих задачах, поделились мыслями и планами на будущее.

В ходе мероприятия Михаил Соболев поздравил женщин с наступающим праздником, поблагодарил за работу и вручил благодарственные письма. Также вручил нагрудные знаки директору школы № 1 Татьяне Барановой и учителю начальных классов школы № 2 Татьяне Федотовой «За заслуги перед городом Котельники».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.