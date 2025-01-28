В Котельниках прошла проверка качества питания в школе № 3

Заместитель главы городского округа Котельники по вопросам социальной сферы Николай Оленев провел проверку качества питания в средней общеобразовательной школе № 3. Эта инициатива стала ответом на просьбу одного из местных жителей, который обратился на встрече в формате выездной администрации с вопросом о качестве питания в школьной столовой, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки Николай Оленев совместно с заявителем посетил учебное заведение, где осмотрел помещение для приема пищи, пообщался с учениками и попробовал блюда, предложенные на обед. По качеству питания замечаний ни у кого не возникло, все присутствующие отметили, что еда была горячей и вкусной. Недельное меню для учащихся разнообразное.

В результате встречи было принято решение о совместном регулярном контроле качества питания в школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.