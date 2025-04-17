В Котельниках прошла ярмарка вакансий

В преддверие Праздника труда в городском округе Котельники провели ежегодную ярмарку вакансий в ТЦ «Мега» Белая Дача». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ярмарка вакансий — это ежегодный проект Администрации городского округа Котельники и торгового центра «МЕГА Белая Дача», который реализуется при поддержке Центра занятости Московской области.

В качестве соискателей участие приняли 13 предприятий, работающих в Котельниках. Это АО «Белая Дача Трейдинг», АО «ТД Электротехмонтаж», МУЖКП «Котельники», МФЦ, ГБУЗ МО «Котельниковская городская поликлиника», Администрация городского округа Котельники и другие. Также свои вакансии представили такие компании, как Аэропорт «Домодедово», АО «Мострансавто», 114 ФСН ВО Росгвардия и ОАО «РЖД».

Кроме того, на ярмарке были представили вакансии для школьников, студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего было предложено более 200 вакансий в различных сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.