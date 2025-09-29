В Котельниках прошла экоакция «Сохраним лес»

В Кузьминском лесопарке высадили более 100 хвойных саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие объединило волонтеров, юнармейцев, школьников, участников СВО и членов их семей, а также всех активных и неравнодушных жителей Котельников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию активно поддержала компания «Айсорс» и почетные гости: олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, продюсер фильма «Елки» Тимур Асадов и актриса Ирина Архипова.

Как отметил заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев, в округе регулярно ведутся работы по озеленению и лесовосстановлению.

«Мы искренне рады, что благодаря поддержке всероссийской акции „Сохраним лес“ эти усилия приобретают по-настоящему масштабный и системный характер, объединяя власти, бизнес и жителей в стремлении сохранить природу Подмосковья», — подчеркнул он.

Представители фильма «Елки» посвятили свою посадку предстоящей премьере двенадцатой части франшизы. Для всех участников олимпийская чемпионка Яна Егорян провела «лесную зарядку». После основной программы гостей ждали экоактивности от движения «Экосистема», а также чай с пирожками.

Акция «Сохраним лес» продлится по всей России до конца осени. Найти активные площадки для посадки деревьев можно на официальном сайте: сохранимлес.рф.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.