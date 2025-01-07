В Котельниках прошла Божественная Литургия в честь Рождества Христова

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев поздравил жителей с Рождеством Христовым.

«Этот праздник один из значимых для нас, для православных христиан. Традиционно многие посещают храмы, где служатся Божественные Литургии. Большинство предпочитают проводить Рождественский Сочельник в кругу семьи, среди самых близких и родных. Дорогие жители, поздравляю вас с Рождеством! Пусть с этим светлым праздником в ваш дом придут мир, добро и благополучие!» — пожелал Михаил Соболев.

Также он пригласил всех желающих в Кузьминский лесопарк, где проходило мероприятие под названием «Рождественские узоры».

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