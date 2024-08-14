В Котельниках прошел второй этап Конференции местного отделения «Единой России»
На конференции местного отделения партии «Единая Россия» была принята предвыборная программа предстоящих выборов депутатов совета депутатов городского округа Котельники, назначенных на 6–8 сентября, передает пресс-служба партии.
В работе конференции приняли участие: депутат Московской областной Думы Владимир Жук, секретарь местного отделения «Единой России»Сергей Жигалкин, члены местного политического совета, контрольно-ревизионной комиссии и делегаты, избранные на общих собраниях в первичных отделениях.
Участники конференции единогласно утвердили программу партии.
«В основу предвыборной программы заложены просьбы и пожелания жителей, национальные проекты, государственные, региональные и муниципальные программы, наказы, вошедшие в народную программу партии, цели и задачи по развитию города. Главным приоритетом в работе местного отделения всегда было и будет улучшение качества жизни каждого жителя Котельников», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Жигалкин.
Уже сейчас кандидаты в депутаты приступили к сбору новых инициатив в рамках встреч с жителями в период избирательной кампании. Собранные в ходе встреч предложения и наказы жителей кандидаты передают в местный исполнительный комитет для дальнейшей проработки.
В числе основных обращений — благоустройство придомовых территорий, установка детских площадок, качество водоснабжения. Также жителей волнуют асфальтирование дорожек и тротуаров, капительный ремонт домов и опиловка деревьев.
Как отметил депутат Московской областной Думы Владимир Жук, команда кандидатов от партии «Единая Россия» ставит себе серьёзный вызов в работе, который позволит обеспечить избирателям перемены к лучшему.
«Жители округа должны видеть, что их слышат и слушают, что решают сложные вопросы и развивают территорию городского округа Котельники. Это можно сделать только реальными делами — строительством новых образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, созданием новых красивых пространств для отдыха жителей и всем тем, что волнует наших горожан ежедневно — чистые подъезды и дворы, тепло и уют в домах. Поэтому важно развиваться по всем направлениям и успешно реализовывать ключевые задачи, направленные на повышение качества жизни жителей муниципалитета», — сказал парламентарий.
Вся работа местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Котельники направлена на улучшение условий жизни, благосостояния жителей и осуществляется при их непосредственном участии и поддержке.Полный текст предвыборной программы доступен на сайте Московского областного отделения «Единой России» в разделе «Документы».
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