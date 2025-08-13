В Котельниках прошел поэтический вечер

сегодня в 18:31

Молодогвардейцы городского округа Котельники организовали поэтический вечер в рамках программы праздника «Благовест», который прошел в усадьбе «Белая Дача», и был посвящен празднованию дню рождения цесаревича Алексея, сына Императора Николая II. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечер был посвящен чтению стихов поэтов Серебряного века, современников последнего Императора: Сергея Есенина, Николая Гумелева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Блока и других авторов.

Вечер поэзии активисты разделили на две части: сначала читали стихотворения, которые выбрали сами, а потом, загадывая номер страницы, читали стихотворение по книге. Такие поэтические встречи открывают новые грани литературы, позволяя глубже понять творчество авторов.

Также в программе праздника состоялись познавательные мастер-классы для гостей всех возрастов, тематические лекции, посвященные истории царской семьи, концерт классической музыки в исполнении профессионального коллектива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.