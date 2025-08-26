В Котельниках прошел парковый кинофестиваль

Для гостей лесопарка были организованы различные активности, которые рассказали про отечественный кинематограф: концертная и анимационная программа, творческий мастер-класс, фотовыставка сюжетов отечественного кино, фотозона с Культурным кодом нашего города, летний читальный зал с книгами о кино.

В рамках кинофестиваля Котельники присоединились к 10-й юбилейной Всероссийской акции «Ночь кино». Жители и гости округа вместе посмотрели три кинофильма: семейная сказка по произведению Александра Волкова «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк», военная драма «Группа крови» к 80-летию Великой Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.