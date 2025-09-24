В Котельниках прошел форум «Управдом»

В Котельниках прошел 32-й форум «Управдом». На мероприятии присутствовали представители Минчистоты Московской области, фонда капитального ремонта, администрации, члены ассоциации председателей советов МКД и активные жители. В повестке форума стояло проведение капитального ремонта в 2025 году и планы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории города Котельники в рамках реализации краткосрочного плана в 2023–2025 году в капитальный ремонт вошли 26 МКД: в микрорайоне Силикат — 14 домов, в микрорайоне Белая Дача — 3 дома, в микрорайоне Ковровый — 8 домов, в микрорайоне Опытное поле — 1.

В настоящее время работы завершены на 19 объектах, до конца года завершат на еще 5 адресах. Все объекты, к которым не приступили, будут перенесены на 2026 год.

В план капитального ремонта на 2026–2028 год вошли еще 41 МКД, в том числе: 2026 год — 21 МКД, 2027 год — 10 МКД, 2028 год — 10 МКД.

В настоящее время краткосрочный план капитального ремонта на 2026–2028 гг находится на согласовании в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Важно отметить, что проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.