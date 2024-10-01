В Котельниках прошел единый день сбора гуманитарной помощи, приуроченный ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неравнодушные жители, молодежь, предприниматели, представители различных организаций и администрации города Котельники приняли участие в акции «Доброе дело» и передали гуманитарную помощь волонтёрам в пунктах сбора. Вся собранная гуманитарная помощь будет отправлена на региональный склад, где будет отсортирована и отправлена в зону специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.