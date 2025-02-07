В Котельниках прошел большой семинар «Система воспитания в современной школе: вызовы и приоритеты 2025–2030 гг»

Городской округ Котельники принял у себя большой зональный семинар-совещание на тему «Система воспитания в современной школе: вызовы и приоритеты 2025–2030 гг». Мероприятие прошло на базе котельниковской школы № 2 в микрорайоне Парковый, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спикерами семинара выступили: Депутат Государственной Думы Роман Терюшков, заместитель Министра образования Московской области Лариса Сулима, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, заместитель руководителя Учебного центра ФГБУ «Росдетцентр» Анна Сергутина, региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята», член Общественной палаты Московской области Святослав Громов, заместитель руководителя Департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти «Движения Первых» Валерия Шалимова, Член Совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка Анастасия Ковалева, а также Капитан Росгвардии, участник СВО и и участник программы «Время Героев» Курбан Магомедов.

Были озвучены инициативы и предложения по приоритетным направлениям развития воспитания, организации безопасной среды в учебных заведениях, профилактике деструктивных проявлений обучающихся и многим другим актуальным вопросам. Подобные площадки крайне важны для обмена опытом и знаниями, потому что тема воспитания подрастающего поколения касается каждого. Совместная работа поможет выработать эффективные решения и создать комфортную и безопасную среду для детей.

«Благодарю всех, кто приехал сегодня в наш город и принял участие!» — сказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.