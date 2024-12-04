В Котельниках продолжаются профосмотры торговых объектов

По поручению главы городского округа Котельники Михаила Соболева на территории города продолжаются профилактические осмотры торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы, курирующий вопросы безопасности, Сергей Полевщиков совместно с отделами потребительского рынка и рекламы, а также в присутствии сотрудника правоохранительных органов провели осмотр продуктовых магазинов на выявление нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Проверка проведена в продуктовых магазинах «Минимаркет» (мкр. Южный, дом № 9), «Халяль Маркет» (мкр. Южный, дом № 12) и «Продукты» (мкр. Южный, дом № 12)

В ходе осмотра на данных торговых объектах были выявлены следующие нарушения: отсутствие заключения о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям; продукция с истекшим сроком годности; нарушение товарного соседства; отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у части штата сотрудников; отсутствие ценников товара, а также уголка потребителя.

По всем нарушениям составлены акты и подготовлены документы для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области, в прокуратуру и ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, в ходе проверки был выявлен иностранный гражданин, нарушивший миграционное законодательство. В отношении него был оформлен соответствующий протокол, после чего его передали в дежурную часть Котельниковского отдела полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.